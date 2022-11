Vagnerová: Hranice lásky jsou o upřímnosti. Nevěru tolerujeme víc než otevřené vztahy

„Chtěla jsem si zahrát jiný typ rolí, než mi byly nabízené, tak vznikl nápad napsat scénář k celovečernímu filmu,” říká Hana Vagnerová, herečka a scenáristka filmu Hranice lásky. „V naší společnosti mnohem víc tolerujeme nevěru než otevřené sexuální vztahy. Hranice lásky ale nejsou film o sexu. Je to jen jen symbol toho, co ústřední pár řeší, co jim schází a jak jsou upřímní sami k sobě,” dodává.

