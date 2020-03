Babiš to prezentuje jako problém ministra, ale zadání mluví jasně. Metnar musel materiál - změnu pravomocí vlády a premiéra v době mimořádného stavu - předložit vládě do konce března. Babiš na to během několika týdnů buď zapomněl, nebo nemluví pravdu, říká Lukáš Valášek, redaktor Aktuálně.cz