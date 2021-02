Ani jedna z firem není dobrým kandidátem na to, aby jí stát poslal čtvrt miliardy. Tendr na dodavatele testů do škol byl příkladem velmi netransparentní zakázky, říká redaktor Aktuálně.cz Lukáš Valášek. Stopy vítězné firmy vedou podle médií do daňového ráje a vyřazená společnost, která nabídla nižší cenu, zase měla vazby na stíhaného lobbistu. BIS neměla na hodnocení uchazečů čas, dodává Valášek.