Vašků: Pravdu o Černobylu se budeme dozvídat ještě sto let, seriál je mistrovské dílo

dnes | Seriál Černobyl je super věrný, je to první dílo, které dává do souvislostí všechny okolnosti. V době havárie to byla propagandistická válka se Západem, která pokračuje do dnešních dnů, teprve seriál a další paralely umožňují pochopit informační válku Ruska, Černobyl je stále používán jako propagandistická záležitost, říká Václav Vašků, fotograf a novinář Hospodářských novin, který se do oblasti Černobylu opakovaně vrací. Dodává, že Černobyl je dnes turistická oblast, někteří lidé by se prý do zakázané zóny rádi vrátili, protože jsou tam celé opuštěné vesnice.