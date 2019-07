Věznili ho nacisté i komunisté. A ve 102 letech skočil padákem. Bylo to fajn, říká

dnes | Byl jsem o tři tisíce metrů blíž pánubohu, bylo to fajn, umluvil mě kamarád, líčí červnový tandemový seskok Eduard Marek, který se narodil rok a půl před vznikem Československa. Kvůli tomu, že pomáhal Židům, skončil za války na tři měsíce ve vězení, komunisté ho zase zavřeli do uranových dolů. Měl jsem navrženo 25 let nebo doživotí, ale protože jsem zatvrzele zapíral, dali mi alespoň těch deset let, vzpomíná nejstarší skaut v Česku. Skaut nám dával povinnost pomáhat bližnímu a tam, kde je to nejvíc potřeba, říká.