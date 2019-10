Kurdové se cítí zrazeni, jsou tam uprchlíci, kteří pláčou a ptají se, proč se jim to stalo, líčí novinářka Lenka Klicperová, která mapovala tureckou ofenzivu v Sýrii s kolegyní Markétou Kutilovou. Když máte to utrpení před sebou, neubráníte se emocím, říká. Rozhovor Češkám poskytla i matka brutálně zavražděné političky Hevrin Chalafové. Chtěla, abychom šířily odkaz její dcery do světa, dodává.