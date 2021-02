Vláda mohla připravit právní rámec pro to, aby nouzový stav nepotřebovala. Ale neudělala to. Přesvědčili jsme se, že to s KSČM nemyslela tak, jak říkala, vysvětluje poslanec Leo Luzar, proč komunisté nechtějí podpořit prodloužení nouzového stavu. Skiareály jsou minimum, byl bych pro otevření všech venkovních sportovišť. Vážně uvažuji o tom, jestli nevypovědět toleranční patent s hnutím ANO, říká.