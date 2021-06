Nikdy v historii se nic takového nestalo, je to neuvěřitelné množství darů. Museli jsme nasadit všechny technické kapacity, aby to stránka ustála, líčí Zdeněk Mihalco, výkonný ředitel Nadace Via, které se přes web Darujme.cz podařilo na pomoc lidem zasaženým včerejšími bouřkami a tornádem vybrat desítky milionů korun. V akutní fázi je důležité, aby postižení lidé měli nějaké peníze, dodává.