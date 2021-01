Na očkovací strategii jsme začali pracovat už v létě, pak jsem odešel, nevím, co se s ní stalo, pan Prymula řešil plné nemocnice, neměl na to prostor, možná došlo k nějaké prodlevě. Nelituju svého konce na ministerstvu, bylo to náročné, Babiš mě nepřemlouval, říká bývalý ministr zdravotnictví a poslanec za hnutí ANO Adam Vojtěch. Očkovací systém fatálně neselhal, byly tam dětské nemoci, dodává.