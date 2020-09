Měl jsem možnost ohnout hřbet a nic nedělat. Ale pokud jsem se ještě někdy chtěl podívat sám sobě do tváře, tak jsem musel jet, říká předseda Senátu Miloš Vystrčil. Politiku jedné Číny prý neporušil a cesta byla užitečná. Odmítá taky slova premiéra Babiše, že je diplomatický amatér. Jsem v politice 30 let. Panu premiérovi to někdo napsal, aby to přečetl. Tak to přečetl. On toho čte hodně, dodává.