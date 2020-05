Mladí neumí být offline, nemají možnost volby. Nejsme zvyklí se nudit, říká Pavel Michalík, režisér filmu Offline, ve kterém nechal mladé týden bez možnosti být na internetu. Ze začátku to bylo fajn, krize byla pátý den, začala jsem se nudit a těšit, až to skončí. Dnes jsem alergická na lidi, co jsou jen na mobilu, říká aktérka filmu Kristýna Weberová.