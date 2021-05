Z práce jsem chodil jako zombie, vyzkoušel jsem všechny možnosti, v bance jsem dal výpověď, vždy jsem chtěl pejska, začalo mě to bavit, naučil jsem se trénovat a vše do sebe zapadlo, říká Robert Zlocha. Nejstarší pes, kterého jsem měl v péči, měl 17 let. I starý pes se dá naučit novým věcem, jen to trvá déle. Největší chyba je, že lidé chtějí psy stoprocentní, ale to je jen mýtus a ideál, dodává.