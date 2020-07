Amerika je v pohledu na koronavirovou situaci polarizovaná, není lehké si udělat vyvážený obrázek, říká ředitel Českého centra v New Yorku Miroslav Konvalina, který se do USA dostal díky speciálnímu vízu. V New Yorku se podle něj pomalu začínají otevírat obchody, nicméně situace jinde - například v Texasu nebo Arizoně - je stále špatná.