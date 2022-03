Z jako podpora Putina? Jedna z nejsilnějších věcí v ruské propagandě, říká Boudal

„Je jedno o jakou značku jde, důležité je ji opakovat. Ruská propaganda to umí skvěle,” říká specialista na branding a komunikaci Jiří Boudal. „Čím víc budou Rusové pod válkou vidět písmeno Z, tím méně uvidí rozbombardované školky. Neměli bychom ze zetka dělat mystérium a nešířit to dál. Z hlavy ho už ale asi nevymažeme. Pro stranu Zelených by bylo lepší uvažovat o rebrandingu.”

