Z Třebíče na Sněžku za dva dny: Z plánu moc nezbylo, ale nevzdal jsem to, říká Benda

„Syn se mě nejdřív ptal, jestli to vůbec zvládnu, pak mě celou dobu sledoval přes aplikaci. Řekl jsem si, že to co on se svalovou dystrofií nenachodí, to já za něj naběhám,” říká Jakub Benda, který chtěl za dva dny uběhnout 220 kilometrů, aby na toto onemocnění upozornil. „Z původního plánu vyšlo jenom to, že jsme byli v sobotu v cíli. Nakonec jsem půlku běžel a půlku ujel na kole,” dodává.

