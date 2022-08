Zabezpečení státních organizací je nedostatečné. Chybí politická vůle, říká Koudela

„30 milionů za obnovu dat je dost, ale odpovídá to rozsahu toho, co se stalo. Plány obnovy nebyly dostatečné, kdyby se zálohovalo jiným způsobem, mohla být spousta částí obnovena prakticky hned,” říká bezpečnostní IT expert Adam Koudela a dodává: „Většina firem, včetně státního sektoru, se dnes běžně donutí k zajištění řešení až v okamžiku, kdy se jim podobný případ stane.”

