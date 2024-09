Západ dělá obrovskou chybu. Bezpečnostní situace je velmi vážná, varuje analytička

"Západní státy, včetně Česka, dělají obrovskou chybu, že hodnotí situaci západním pohledem na věc. A vlastně úplně nechápou, co se Rusům a Putinovi děje v hlavě," varuje bezpečnostní analytička Kristina Soukupová. Kdyby došlo k útokům na státy NATO, mohl by podle ní nastat velký problém. Jaký? A proč si není jistá, že jsou státy aliance dostatečně jednotné? Jak velké je riziko třetí světové války?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-04:41 Jak vážná je dnes bezpečnostní situace v Evropě a existuje hrozba třetí světové války? Je možné se vcítit do myšlení Vladimira Putina nebo Sergeje Lavrova? A mohlo NATO Putina zastavit nebo vyzbrojit Ukrajinu už dříve?

04:41-10:28 Dokáže si Kristina Soukupová představit zapojení vojáků NATO do války na Ukrajině? Jaký druh válčení používají obě strany konfliktu a jak důležitou součástí bojů jsou drony? Jak by se změnila dynamika války, pokud by Ukrajina mohla použít všechno, co má k dispozici?

10:28-15:02 Co si lze pod opakovanými výhrůžkami Vladimira Putina představit a co by v případě otevřeného střetu NATO s Ruskem byla největší výzva? Co by dalo nejvíce zabrat české armádě a je dostatečně bojeschopná?

15:02-21:06 Na co by se nyní měla česká armáda soustředit? Umí si Soukupová představit, jak bude vypadat bojiště budoucnosti a jak nám může někdo měnit myšlení? A daří se Západu držet krok ve vývoji technologií se státy jako Čína nebo Írán?

21:06-26:32 Jaká změna jaderné doktríny přichází v úvahu a jsme jako společnost připraveni na případnou jadernou hrozbu? Bere státní správa případnou hrozbu dostatečně vážně a proč mají americké rakety skončit právě v Německu? A kdo je na tom co do počtu zbraní lépe?