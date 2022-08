Žačka Wima Hofa: Spolupracuje s lékaři i vědci. To, co prohlásil na Colours, je škoda

„Bylo to nešťastné. Vyjádření Wima Hofa, že nepotřebujeme nemocnice, není v souladu s jeho metodou. Na jiných přednáškách je za spolupráci s lékaři rád a má kolem sebe opravdu špičkové vědce,” říká instruktorka Hana Moravčíková ke kontroverznímu vystoupení Ledového muže na festivalu v Ostravě. „Možná to poškodí reputaci samotného Wima Hofa, ale nemá to co dělat s jeho metodou,” dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!