Zahradil: Oligarcha Babiš nám vykrádá program, Piráti jsou amatéři a o EU moc nevědí

dnes | Andrej Babiš je konzumentem velké porce evropských dotací, proto chce tohle téma zakrýt, tvrdí lídr kandidátky ODS pro volby do Evropského parlamentu Jan Zahradil. Kritizuje taky údajnou nezkušenost Pirátů. Když poslouchám pana Kolaju, tak mám chuť opravovat jeho faktické nedostatky, říká Zahradil. O reformě EU mluvíme 15 let a věřím, že se po těchto volbách dostaneme do pozice, kdy ji konečně budeme moci prosazovat, dodává.