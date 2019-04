Zbitý Feri: Takhle by se nemělo s politiky jednat, nebyla to hospodská potyčka

dnes | Jediný motiv je motiv politický, ptal jsem se útočníků, proč to udělali, ale vůbec se mnou nekomunikovali, tvrdí poslanec TOP 09 Dominik Feri, kterého v neděli na koštu vín v Boršicích napadli dva muži. Prý říkali něco o negrech, ale neslyšel jsem to, rasistický útok z toho nedělám, to musí prověřit policie. Vyfotil jsem je, protože vím, jak těžké je útočníky ztotožnit, doporučil bych to každému, říká. Nelze se smířit s tím, že někdo, kdo reprezentuje politické názory, by měl být napadán, dodává.