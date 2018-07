Zdanění církevních restitucí je nemravný pokus, stát by měl smlouvy dodržovat, říká Balík

dnes | Návrh je jednoznačně protiústavní, to by mělo být jasné každému studentovi právnické fakulty, tvrdí bývalý soudce Ústavního soudu Stanislav Balík. Zdanit finanční náhrady vyplácené církvím v rámci restitucí chce KSČM. Návrh už prošel ve sněmovně prvním čtením. Náš právní řád zná takové instituty jako je legitimní očekávání, právní jistota a zákaz retroaktivity, upozorňuje Balík. Jestliže se mnou někdo uzavře smlouvu, a ještě ke všemu je to stát, tak samozřejmě očekávám, že tu smlouvu bude dodržovat. Smlouvy s církvemi jsou závazné, je přesvědčený bývalý soudce.