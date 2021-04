Všichni ministři, o kterých prezident pochyboval, jsou pryč. Sehnat 120 hlasů pro rozpuštění sněmovny nevidím jako nereálné, mohlo by se to povést. Třeba i hnutí ANO uzná, že je to pro něj lepší, říká předseda ODS Petr Fiala. Vláda hazardovala s bezpečností země v době, kdy už měla o zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích informace. Musíme Rusku ukázat, že to nebudeme trpět, dodává.