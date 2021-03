Prezident Zeman dlouhodobě vystupuje ve prospěch Ruska, teď kope za vakcínu Sputnik. V konečném důsledku nemusí jít jen o Sputnik, ale o nějaké širší zájmy typu dostavby Dukovan společností Rosatom. Tvrdě tlačí na premiéra, když premiérovi takto nadiktuje složení vlády a premiér mu ustoupil, tak by se pasoval do role loutky, to nechce ale Babiš udělat, říká novinář Respektu Ondřej Kundra.