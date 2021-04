Nechápu, kde vzal prezident odvahu situaci kolem vrbětické kauzy relativizovat. Jako občané se musíme ozvat, takového prezidenta už nechceme, říká hudebník a bývalý politik Michael Kocáb, spoluautor petice vyzývající k podání ústavní žaloby na Miloše Zemana. S Ruskem musíme jednat jako rovný s rovným a neudělat to, co udělal Zeman. To se pak jen smějou, dodává.