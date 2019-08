Zeman porušuje ústavu a jedná účelově. Nemůže si vynucovat složení vlády, říká Antoš

dnes | Jednání prezidenta je účelové, chce hodnotit odbornost kandidáta na ministra, ale to mu vůbec nepřísluší. V současné vládě vidíme lidi bez kompetence, Brabec dřív dělal manažera v chemických závodech a dnes je považován za úspěšného ministra. Zeman porušuje ústavu, vypadá to, že Babiš dává stále přednost zákulisním jednáním, ale měl by vystoupit na ochranu ústavy, říká ústavní právník Marek Antoš. Dodává, že se jedná o extrémně silný případ, Zeman odmítá splnit svoji ústavní povinnost, je to poprvé, kdy situace došla tak daleko. Babiš mu prý dává signál, že se nemá čeho bát.