Filozofovi, který před revolucí strávil půl století v emigraci, bylo 86 let. O jeho úmrtí informoval Deník Referendum. “Dovedete si představit, jaká by to byla nuda, kdybychom tady byli jenom samí Češi? Otázka je, jestli umíme žít s mnohotvárností, nebo jsme tak omezení, že potřebujeme společenství, kde je každý na jedno brdo,” řekl v rozhovoru pro DVTV v souvislosti s tehdejší uprchlickou krizí.