Byl jsem rozhodnutý zůstat maximálně 10 dní, ale zůstal jsem přes 50 let. Říkali mi, že jsem buď blázen, nebo komunista. Československo bylo jako středověk, vyprávěl americký filmař Gene Deitch. Zemřel dnes v noci ve věku 95 let. V roce 1959 dorazil do Prahy a potkal zde i budoucí manželku Zdeňku Najmanovou, s níž žil na Malé Straně. Moje story je neuvěřitelná, ale pravdivá, říkal DVTV.