Zemřel skaut Eduard Marek. Bylo to fajn, říkal, když ve 102 letech skočil padákem

Ve 104 letech zemřel nejstarší skaut v Česku Eduard Marek. Za války skončil na tři měsíce ve vězení, komunisté ho zase zavřeli do uranových dolů. „Měl jsem navrženo 25 let nebo doživotí, ale protože jsem zatvrzele zapíral, dali mi alespoň těch deset let. Skaut nám dával povinnost pomáhat bližnímu a tam, kde je to nejvíc potřeba,” vzpomínal v rozhovoru pro DVTV v roce 2019.

