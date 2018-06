Senát je pojistka demokracie, chtěl bych se věnovat celoživotnímu vzdělávání, říká Drahoš

dnes | Neúspěšný kandidát na prezidenta Jiří Drahoš dnes oznámil kandidaturu do Senátu na Praze 4. Budu kandidovat jako nezávislý senátorský kandidát s podporou čtyř demokratických stran, říká Drahoš. Mezi jeho priority patří celoživotní vzdělávání v oblasti mediální a finanční gramotnosti. Všechno to patří do vzdělávacího systému, považuji to za nesmírně důležité, řekl dnes na tiskové konferenci Drahoš.