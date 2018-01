Pohádka o zlém Zemanovi a ďábelském Babišovi nefunguje, říká Foldyna

dnes | Namísto diskuze o příčinách debaklu a o budoucnosti sociální demokracie vedení mlčí. Vypadá to, že ČSSD neexistuje. Máme oslavit založení ČSSD a zatím to vypadá, že jdeme na pohřeb a my nechceme jít na pohřeb, říká Michal Hašek o vzniku nové názorové platformy v ČSSD. Dodává, že jde o neformální platformu, nikoliv mocenskou. Platforma Zachraňme ČSSD podporuje kandidaturu Miloše Zemana, má nejblíže k tradičním sociálnědemokratickým myšlenkám. Podporu si zaslouží jako omluvu za kroky současného a minulého vedení, říká Zdeněk Koudelka, další člen platformy.