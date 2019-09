Zastavení trestního stíhání Andreje Babiše může otřást politickou scénou, zjednodušuje to situaci stranám, které říkaly, že nepůjdou do koalice s trestně stíhaným premiérem. Důvody státního zastupitelství mě ale nepřesvědčují, říká novinář Týdeníku Respekt Jaroslav Spurný. Pro Evropskou unii je tento případ mrtvý, peníze jsme vrátili, už to není poškození evropských zájmů, dodává.