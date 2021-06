Manželé Dvořákovi získali za vývoj antivirotik stamiliony. Část z nich se rozhodli investovat zpět do vědy a podpořit mladé vědce. Proč? Zeptáme se. První fotbalová liga zmizí z obrazovek České televize. Co to pro fotbal znamená? Odpoví komentátor Jaromír Bosák. Tornádo ničilo domy i kostely. S farářem jednoho z nich se spojíme na Moravu. A na závěr interview Daniely Drtinové s Lucií Faulerovou.