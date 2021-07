Miliardář Jeff Bezos se úspěšně dostal na hranici vesmíru. Je to přelomový let v dějinách? Odpoví kosmický inženýr Jan Lukačevič. Premiér Babiš vyhlásil boj proti rakovině, onkologické centrum za 7 miliard by mělo v Praze vzniknout za 5 let. Téma pro onkologa Davida Cibulu. Se Štěpánem Černouškem se budeme bavit expedicích na Sibiř a zkoumání gulagu. Na závěr interview s Martinem Hofmannem.