Ťok: Nejsem věštec, nevěděl jsem, že mosty ze socialismu mohou být problém

dnes | Všechny mosty předpjatých konstrukcí z 60. až 80. let projdou mimořádnou revizí, Doubský most v Karlových Varech strhneme a postavíme nový, je naprojektován v roce 1964, to je kritické období, podobné problémy s těmito typy mostů mají všechny evropské státy, říká ministr dopravy Dan Ťok.