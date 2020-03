Vláda dnes vyhlásila nouzový stav. Trvat bude minimálně měsíc. Co přesně to znamená? Co se pro lidi mění? A co všechno je zakázané? Ptáme se živě! Sledujte speciál DVTV s ministrem vnitra Janem Hamáčkem, šéfem České lékařské komory Milanem Kubkem a prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou.