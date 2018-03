V Evropě je občanská válka a nenávist. Takový pocit máte po sledování ruské televize RT, říká Máca

dnes | Když se zeptáte na Slovensku, co je to fašismus, tak ani učitelé nevědí, říká Tomáš Čižík. Podívejte se celý záznam semináře o informační válce a dezinformacích pořádaný Centrem pro bezpečnostní analýzy a prevenci spolu s Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA).