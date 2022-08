Změny u pražské záchranky: Chceme vlastní zdravotní dopravní službu, plánuje Kolouch

„Ani během covidu jsme neměli žádné zmeškané infarkty nebo mrtvice a svých lidí si za to velmi vážím, ale když vidím ta čísla, je reakce potřeba. Méně naléhavé případy by nově obsluhovala zdravotní dopravní služba bez nároku na profesionální posádku nejvyššího nasazení,” řekl DVTV ředitel pražské záchranky Petr Kolouch. O změnu už požádal magistrát a rád by novinku prosadil od ledna příštího roku.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!