Zrušené turné v Číně? Ještě jednáme, ale jde o reakci na slova primátora, říká Otépka

dnes | Jednání ohledně našeho turné v Číně probíhají, nemáme oficiální stanovisko, že by bylo definitivně zrušeno. Byli jsme informováni čínskými partnery, že jsou problémy s vydáním povolení k vystoupení v Číně. Bylo nám potvrzeno, že se jedná o reakci na výroky primátora Hřiba směrem k Číně, říká ředitel PKF - Prague Philharmonia Radim Otépka. Prague Philharmonia je apolitická organizace. Turné jsme připravovali dva roky, do Číny jezdíme už od roku 2012. Není to jenom o penězích, ale o šíření dobrého jména České republiky, dodává.