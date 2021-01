Rozlišovat lidi na očkované a neočkované je přípustné, protože nejde o klasický diskriminační důvod. Je nutné čelit nákaze. Rozdíl ale je, když o tom rozhoduje stát, říká ústavní právník Jan Wintr. Nežijeme v normálním světě, je potřeba se z tohoto stavu co nejdřív dostat a očkování je cesta. Když někoho nepustím do hospody, není to trest, ale opatření, aby se v tam nikdo nenakazil, dodává.