Uprchlická krize: Jak zastavit soutěž o to, kdo bude nejhorší? Navrhne EU změnit definici uprchlíka?

dnes | Do Evropy letos přijde zhruba čtvrtina uprchlíků ve srovnání s počtem z roku 2015. Je uprchlická krize pro Evropu vyřešena? Čím by měla Evropská unie nahradit nefunkční dublinský režim, který předepisuje starost o uprchlíka první zemi EU, na jejíž území vstoupí? Měla by být změněna ženevská Úmluva o právním postavení uprchlíků? Podívejte se na sestřih diskuse se studenty, kterou Aktuálně.cz uspořádalo ve spolupráci s Evropským parlamentem na Pražském humanitním gymnáziu.