Konec vydíraní a paralýzy? EU řeší, jestli omezit právo veta členských zemí

dnes | Kdyby země Evropské unie nemusely některá rozhodnutí přijímat jednomyslně, Facebook nebo Google by už v Evropě nejspíš platily mnohem větší daně, než dnes. Mělo by se v EU omezit právo veta, nebo by na to země jako je Česko doplatily? Odpovidají europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) a analytik Vít Dostál z Asociace pro mezinarodní otázky.