Továrna na krutost. V těchto hrách tečou litry krve, v Česku je prodají i dětem

dnes | V souvislosti s hrami se často hovoří o takzvaných násilných hrách. Co to ale v roce 2018 znamená, o čem konkrétně se mluví, když se řekne "hry pro dospělé", a na jaké hry se dávají nálepky 18 plus? V tomhle díle Herního nářezu si Jaromír Möwald vyhrne rukávy a ponoří ruce až po lokty do krve, podívejte se.