Česká televize podle Ovčáčka? Dobré ráno s Milošem a Cestománie po Číně

dnes | Česká televize by pod Ovčáčkovým vedením mohla konečně "objektivně" informovat. Moderátor Lukáš Pavlásek se zamyslel, jak by vypadal program ČT, kdyby jejím ředitelem byl právě Jiří Ovčáček. Vysílání by vévodily tyto pořady: Otázky Jiřího Ovčáčka, Receptář ovečky Šikuly a Mynáře nebo speciální americko-česká Výměna manželek.