Pavlásek TV: Mimozemšťané nás chtějí vyhubit. Může za to Zeman, Jandák a spol.

dnes | Co by řekli návštěvníci z jiných světů, kdyby se podívali na události na naší planetě? Chtěli by nás vyhubit. Sledujte další díl comedy show Pavlásek TV.