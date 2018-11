Zemědělci čelí suchu i nedostatku lidí. Vyřešit to mohou drony

10. 11. | Nedostatek vody v české krajině začíná zemědělce děsit. Nové technologie by nedostatek vody mohly alespoň zmírnit. Technologie by do budoucna mohly některé profese zcela nahradit a díky analýze velkého množství dat v reálném čase reagovat na okolní podmínky mnohem pružněji a efektivněji. V boji proti suchu mají pomoci také vertikální farmy a skleníky.