Annet X: Nořit se do tématu války mi nedělá dobře. Ruské symboly už v hudbě nemám

"Svým ruským kořenům neuteču a nechci jim utíkat," říká zpěvačka a raperka Aneta Charitonová alias Annet X, která patří k výrazným hlasům mladé generace hudebníků. Válka na Ukrajině se pro ni stala kvůli jejímu původu citlivým tématem, vysvětluje ve Spotlightu.

"Když se mě někdo zeptá, jaké je to být Ruskou, vůbec nevím, co na to odpovědět. Celý život jsem tady a ten rozdíl neznám," vysvětluje v rozhovoru s Lindou Bartošovou hudebnice Aneta Charitonová. Přiznává, že ruská invaze na Ukrajině v ní vyvolala podvědomý pocit viny za kořeny, které nemůže ovlivnit. I proto se pro ni stala válka tématem, kterému se v hudbě snaží unikat.

Charitonová ve Spotlightu prozrazuje, že se dokonce změnil i její vztah k některým symbolům spojeným s Ruskem, které třeba několik let zpátky ve své tvorbě používala. "Třeba matrjoška, pěkná vizuální věc. Najednou to pro mě bylo něco, co mi není blízké a nechci to znovu vytahovat," přiznává Annet X.

Zpěvačka v rozhovoru hovoří také o tom, jak se jí podařilo překonat blok, který měla po vydání svého debutového alba. "V tom albu jsem se tak moc vydala ze sebe, ze svého života a soukromí, že jsem se opravdu potřebovala zastavit," říká Charitonová s tím, že jí nejvíce pomohlo přestat na sebe být tak tvrdá.

A proč není v Česku víc raperek? Podle Annet X to může být mimo jiné obavou z primárně mužského světa, kterým rapová scéna je. "Je to ale náročné i finančně. Cpát se do toho prostředí je vážně těžké," dodává.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:30-1:35 Jak se cítí Annet X ve světle reflektorů?

1:35-5:50 O ruském původu, válce na Ukrajině a tom, proč je náročné se k tomuto tématu vyjadřovat. Jak téma proměnilo tvorbu Annet X?

5:50-10:25 O bloku po vydání debutového alba "Až budu velká, chci být Aneta Charitonová" a cestě k jeho překonání. Kdy chystá nový projekt?

10:25-12:25 Být sama sebou - co to pro Annet X znamená a jak to ovlivňuje její energii na jevišti?

12:15-16:20 O používání jazyka v hudbě. Je těžší psát rap v angličtině, nebo češtině?

16:20-18:30 Co znamená pro Anetu Charitonovou úspěch?

18:30-20:45 O tom, jak náročné je stát se slavnou v nízkém věku. Jak se z toho nezbláznit?

20:45-23:28 Jaká je pozice raperek na české hudební scéně a proč jich není víc? Je svět českého rapu sexistickým prostředím?