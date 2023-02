Chybu jsme udělali jedinou. Neomluvím se, říká Bradáčová o osvobozené Parkanové

Už přes deset let stojí v čele Vrchního státního zastupitelství v Praze. A občas si prý řekne, že by se dalo zabývat i něčím jiným. "Byly to emoční okamžiky. Nikdy to ale netrvalo dlouho," přiznává v rozhovoru se Světlanou Witowskou vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

"Přála bych si, aby tu nebyl žádný skleněný strop. Nejen pro Lenku Bradáčovou, ale pro žádnou ženu, která si přeje dosáhnout na poslední stupínek žebříčku - bez ohledu na to, jak vysoko si ho nastaví," říká ve Spotlightu pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Sama si uvědomuje, že žen v justici je málo a aby ve svých pozicích mohly být, musí si toho hodně odpracovat. V rozhovoru mluví také o vyšetřování možných válečných zločinů na Ukrajině, na které státní zastupitelství dohlíží. Jeho hlavním úkolem je nasbírat informace od svědků, kteří se nachází v Česku. To, že by se na našem území podařilo zadržet přímé pachatele, je podle Bradáčové nepravděpodobné. "Odpovědnost za takové zločiny nese celá hierarchie těch, kteří se jich nejen dopouštějí, ale i kteří vydávají rozkazy. Nebo ti, kdo jsou přímými svědky a nic neučiní," vysvětluje. A umí státní zástupci uznat chybu? "Samozřejmě, ale snažíme se ji příště nedělat," říká Bradáčová. Pochybení přitom nevidí v případě ministryně obrany Vlasty Parkanové, která byla po téměř deseti letech zproštěna obžaloby v kauze letounů CASA. "Jsem přesvědčena, že stíhání bylo důvodné," brání se Bradáčová s tím, že jedinou chybou prý bylo nepřizvání dalšího znaleckého ústavu k případu. Ministerstvo spravedlnosti se už Parkanové omluvilo a vyplatilo jí odškodné ve výši 1,6 milionu korun. Podle šéfa resortu Pavla Blažka by se ale měli omlouvat i ti, kteří ji stíhali. Omluvu by uvítala i sama exministryně. "Nedočká se," stojí si za svým Bradáčová a dodává, že ministr spravedlnosti není tím, kdo by měl přezkoumávat zákonnost vedeného trestního stíhání. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:35-6:40 O tom, jak se žije ve světě zločinů. Neměla Lenka Bradáčová někdy chuť se svou prací praštit? A kdy v ní narazila? 6:40-10:20 Jak probíhá dohled vrchního státního zastupitelství nad vyšetřováním válečných zločinů na Ukrajině? Má už konkrétní podezřelé? 10:20-13:15 Podaří se dostat ruského prezidenta Vladimira Putina před mezinárodní soudní tribunál? A jak by tomu mohly pomoci české orgány činné v trestním řízení? 13:15-16:54 V jakém stavu je česká spravedlnost? A je s tímto stavem šéfka Vrchního státního zastupitelství v Praze spokojená? 16:54-20:40 Jak velkou kauzou může být pro vrchní státní zastupitelství hospodaření na Hradě, které ho zaujalo při kontrole? A jak vnímá Lenka Bradáčová institut milostí? 20:40-27:10 O případu bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové, která byla zproštěna obžaloby v kauze letounů CASA. Umí státní zástupci uznat chybu? 27:10-28:35 Proč se opět vrací do hry kauza zadávání reklamy na Čapím hnízdě? 28:35-29:20 O plánované novele zákona o státním zastupitelství.