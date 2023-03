Klusák: Babiš na nás navedl ochranku. Natáčení s ním jsem chtěl skončit

“Jsem šťastný, že se Andrej Babiš nestal prezidentem,” říká režisér a dokumentarista Vít Klusák, který před sedmi lety natočil o expremiérovi dokument Matrix AB. Naposledy triumfoval se snímkem o internetových sexuálních predátorech V síti a v březnu se do kin chystá s novým dokumentem o koronavirové pandemii Velké nic.

"Neříkáme, že ta situace byla 'ničím'. Náš film vysvětluje, jak s tím termínem operujeme. A možná to v sobě má lehce provokativní moment," říká o svém novém snímku Velké nic režisér Vít Klusák. Se svým týmem natáčel zhruba tři roky a do střižny si přinesl asi sto hodin materiálu z doby, která podle jeho slov přinesla kromě dramatického vývoje i dost absurdních situací.

"Vlastně se taky trochu bojíme, že nám to téma bude vyhánět lidi z kin," přiznává Klusák v rozhovoru s Lindou Bartošovou. "Neukazujeme ale to, co už všichni o pandemii viděli a slyšeli, ale přinášíme neotřelý pohled a z předpremiér víme, že jsou diváci příjemně překvapení, jak je to vlastně veselé," dodává.

Ve Spotlightu dokumentarista hovoří mimo jiné o tom, jak složitá byla pro filmaře etická otázka natáčení v nemocnicích, nebo jak naživo působí dezinformátoři protestující proti covidovým opatřením. Kontroverzní témata ale nejsou pro Klusáka ničím novým - už dříve se s dokumentem V síti rozhodl odhalil sexuální predátory a s kamerami se vydat i mezi české politiky.

"Snažím se pochopit i Andreje Babiše. Ale když jsme s ním natáčeli, tak ten kontakt byl opravdu brutálně nepříjemný. Pan Babiš používal metodu cukru a biče. Byl k nám až přes míru milý, ale pak náhle instruoval ochranku, aby do nás naschvál vrážela," vzpomíná režisér na natáčení dokumentu Matrix AB.

Přál by si Klusák natočit něco o Miloši Zemanovi? "Pokusil jsem se o to," vysvětluje v rozhovoru, jak před pěti lety oslovil mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka. "Doufal jsem, že tímhle způsobem by se dalo přiblížit i těm dvěma Rumburakům - Nejedlému a Mynářovi. Ale pan Ovčáček se spoustu smajlíků odepsal, že do toho nejde," dodává Klusák.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:40 - 4:15 O tom, proč jde dokument o covidu Velké nic do kin právě teď a co v něm autoři sledovali.

4:15 - 10:30 Na jaké momenty z "doby covidové" se filmaři zaměřili a jak v sobě řešili otázku etiky při citlivých záběrech z nemocnic.

10:30 - 12:25 Proč dokument nese název Velké nic?

12:25 -15:20 O tom, jaké bylo točit lidi, kteří covid zpochybňovali a jestli se filmaři snažili vést s nimi debatu.

15:20 - 17:34 Sehrál Vít Klusák nějakou roli v televizním pořadu K tabuli!, ze kterého vznikl před prezidentskými volbami virální obsah, kdy se studentstvo ptalo prezidentských kandidátů na nejrůznější dotazy?

17:34 - 21:25 O jeho vztahu s Andrejem Babišem starším a jeho synem.

21:25 - 24:58 O tom, proč se mu nepovedlo natočit dokument z blízkého okolí prezidenta Miloše Zemana.