"Tušili jsme to." Tradiční strany by se od Kuby a Babiše měly učit, říká Vondra z ODS

Europoslanec a místopředseda ODS odchodu populárního jihočeského hejtmana lituje. "Že to nastane, jsme všichni tušili dopředu, protože Martin Kuba se vlastně nenechal napsat ani na kandidátku do parlamentních voleb," připomíná v rozhovoru pro Spotlight Aktuálně.cz Vondra.
Host Matyáše Zrna upozorňuje, že mnozí zastupitelé, kteří dnes s Martinem Kubou opouštějí ODS, jsou lidé, které si sám přivedl. "Stavěl si to tak trochu sám podle svého," konstatuje s tím, že Kuba má k politice individualistický přístup.
Podle Vondry je to v malém stejný model, který ve velkém praktikuje šéf hnutí ANO Andrej Babiš. "Ten si ty lidi také vybírá - je to model manažerského hnutí. Jeden vůdce si vybírá své spolupracovníky, ale také je příslovečně popravuje, jakmile mu začnou vadit," shrnuje Vondra.
Ten se domnívá, že z efektivního fungování tohoto typu stran a hnutí by se mohly tradiční partaje poučit. "Když je někdo zvolen a dostane ten mandát, tak má mít trochu vyšší míru svobody, aby si ten tým kolem sebe stavěl," tvrdí Vondra.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:50 Jak velkou ránou pro ODS je odchod Martina Kuby, dvou senátorů a většiny jihočeských zastupitelů? Nevytvářel Martin Kuba spíš vlastní tým než stranickou politiku? Jak manažerský styl politiky ovlivňuje tradiční strany, jakou je ODS?
05:50-10:48 Do jaké míry k celé situaci přispívá systém krajů? Byly Kubovy výtky vůči ODS ideové, nebo spíše praktické a komunikační?
10:48-15:04 Usiluje Martin Kuba o možnou spolupráci s Andrejem Babišem? Co by teď měla ODS udělat?
15:04-20:04 Jakého předsedu ODS potřebuje? A měla by strana začít komunikovat srozumitelněji?
20:04-26:11 Chystají občanští demokraté novou formu komunikace a pevnější ideové ukotvení? Žije ODS vnitřní debatou, nebo ji umrtvila "strejcokracie"?
26:11-31:26 Může se do kongresu ODS objevit další kandidát na předsedu strany?