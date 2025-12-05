Spotlight

"Tušili jsme to." Tradiční strany by se od Kuby a Babiše měly učit, říká Vondra z ODS

před 16 hodinami
Odchod Martina Kuby, dvou senátorů a většiny jihočeských zastupitelů je pro krajskou organizaci ODS ztráta, která stranu v tomto regionu na nějakou dobu poškodí, uznává Alexandr Vondra.

Europoslanec a místopředseda ODS odchodu populárního jihočeského hejtmana lituje. "Že to nastane, jsme všichni tušili dopředu, protože Martin Kuba se vlastně nenechal napsat ani na kandidátku do parlamentních voleb," připomíná v rozhovoru pro Spotlight Aktuálně.cz Vondra.

Host Matyáše Zrna upozorňuje, že mnozí zastupitelé, kteří dnes s Martinem Kubou opouštějí ODS, jsou lidé, které si sám přivedl. "Stavěl si to tak trochu sám podle svého," konstatuje s tím, že Kuba má k politice individualistický přístup. 

Podle Vondry je to v malém stejný model, který ve velkém praktikuje šéf hnutí ANO Andrej Babiš. "Ten si ty lidi také vybírá - je to model manažerského hnutí. Jeden vůdce si vybírá své spolupracovníky, ale také je příslovečně popravuje, jakmile mu začnou vadit," shrnuje Vondra.

Ten se domnívá, že z efektivního fungování tohoto typu stran a hnutí by se mohly tradiční partaje poučit. "Když je někdo zvolen a dostane ten mandát, tak má mít trochu vyšší míru svobody, aby si ten tým kolem sebe stavěl," tvrdí Vondra.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:50 Jak velkou ránou pro ODS je odchod Martina Kuby, dvou senátorů a většiny jihočeských zastupitelů? Nevytvářel Martin Kuba spíš vlastní tým než stranickou politiku? Jak manažerský styl politiky ovlivňuje tradiční strany, jakou je ODS?

05:50-10:48 Do jaké míry k celé situaci přispívá systém krajů? Byly Kubovy výtky vůči ODS ideové, nebo spíše praktické a komunikační?

10:48-15:04 Usiluje Martin Kuba o možnou spolupráci s Andrejem Babišem? Co by teď měla ODS udělat?

15:04-20:04 Jakého předsedu ODS potřebuje? A měla by strana začít komunikovat srozumitelněji?

20:04-26:11 Chystají občanští demokraté novou formu komunikace a pevnější ideové ukotvení? Žije ODS vnitřní debatou, nebo ji umrtvila "strejcokracie"?

26:11-31:26 Může se do kongresu ODS objevit další kandidát na předsedu strany?

 
