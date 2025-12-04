Spotlight

Žijeme v totálním přehlcení. Pro mainstream jsme divní, říká Konvalinka z "Mutantů"

Tereza Engelová
před 18 hodinami
Máme štěstí v tom, že na nás většinou chodí lidi, které to baví a mají to rádi, říká hudebník a režisér Jiří Konvalinka, který je součástí alternativního hip-hopového dua Mutanti hledaj východisko. Zároveň vnímá i to, že příznivci mainstreamu z jejich tvorby nemusí být nadšení. "Ta hudba, kterou děláme, prostě není úplně pro každého. Víme, že je to na ten mainstream pořád příliš divný.“

Boom technologií a umělé inteligence je pro nás trochu strašidelný, přiznává host Terezy Engelové. "I my, když jsme teď v produktivním věku - kdy ty věci zvládáme, pracujeme s tím a nejsme úplně blbí - tak vnímáme totální přehlcenost celého prostoru. Absolutní nedostatek nějaké infrastruktury pro kritické hodnocení toho přehršle informací." Ztratit se v tom všem dovedou dospělí, natož pak děti nebo starší lidé, podotýká.

V adventním čase, 6. prosince, se kapela Mutanti hledaj východisko chystá zahrát na charitativní akci nadačního fondu 6. smysl. 12. prosince skupinu čeká křest nové desky.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:18 Je pro muzikanty běžné, že kromě kapely mají ještě normální práci? Je pravda, že deska kapely Mutanti hledaj východisko vznikla primárně jako dárek k Vánocům? Jaká je původní profese Jiřího Konvalinky a Jana Vejražky?

05:18-10:00 Dovede si Konvalinka představit, že by se živil jen herectvím? Jak to, že na katedře alternativního a loutkového herectví vzniklo tolik rapových projektů?

10:00-14:37 Dá se rychlost odříkávání rapových textů naučit? Jak vznikají texty Mutantů?

14:37-19:11 Je téma duše a vnitřního světa něco, co přichází s věkem kolem čtyřicítky, nebo je to spíš obecný společenský jev dneška? V písni "Kolem šlehaj plameny" se zpívá o odcizení - co podle Konvalinky čeká naše děti v době umělé inteligence?

19:11-25:44 Jak si Mutanti vybírali spolupracovníky ke skladbě "Kolem šlehaj plameny"? A v čem byla spolupráce zajímavá?

25:44-30:39 Do jaké míry chtějí provokovat a řeší, jestli to už pro někoho není "za hranou"? Cítí Konvalinka v dnešní hyperkorektní době tlak na autocenzuru? Jak vznikají jejich videoklipy?

30:39-32:30 Jaká dvě prosincová data by si fanoušci měli zapsat do kalendáře?

 
